РПЛ назвала победителей премии Winline Герои РПЛ

Российская премьер-лига при поддержке генерального партнера назвала победителей премии Winline Герои РПЛ. Торжественная церемония прошла 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Лучшим игроком сезона по итогам голосования стал Малком из «Зенита». У бразильца больше всех голов в РПЛ (23 в 27 матчах), также на его счету 7 передач. Кроме того, Малком чаще других бил по воротам в этом сезоне — 105 раз. Бразилец опередил Квинси Промеса из «Спартака», Артема Дзюбу из «Локомотива» и еще 7 финалистов в этой категории.

В номинации «Лучший вратарь сезона» победил Игорь Акинфеев (ЦСКА). 37-летний голкипер провел 29 матчей, из них 11 — на ноль. Акинфеев пропускал в среднем меньше гола за игру — 27 мячей в чемпионате России-2022/23. Вратарь ЦСКА набрал больше голосов, чем Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Химки» и «Локомотив»).

Лучшим защитником сезона назван зенитовец Дуглас Сантос. Бразилец в 4-й раз выиграл чемпионат России, в РПЛ-2022/23 он провел 28 матчей. Сантос опередил Мойзеса из ЦСКА и Георгия Джикию из «Спартака». Интересно, что на втором этапе голосования, когда лучших выбирали болельщики, лидировал спартаковец.

Награду лучшему полузащитнику сезона получил Эдуард Сперцян («Краснодар»). Это единственный футболист в лиге, который забил и отдал передач 10 раз и больше. На его счету 10 голов и 12 передач. В тройку финалистов тут также попали Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

Лучшим нападающим сезона стал Малком. Зенитовец с 23 мячами опередил Квинси Промеса (20 голов) и Федора Чалова из ЦСКА (19 голов). Бразилец не был на церемонии, но записал специально для нее видео с благодарностями. Отметим, что Промес получил специальный приз от болельщиков, которые в своем голосовании назвали его лучшим.

В номинации «Тренер сезона» победил Владимир Федотов, с которым ЦСКА выиграл первые медали с 2018 года. Также Федотов второй год подряд финишировал в РПЛ вторым (до этого с «Сочи»). В тройку финалистов попали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).

Лучшим голом сезона назван удар через себя от Константина Марадишвили. Этот мяч позволил «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Ростовом» 24 июля. На награду также претендовали дальний удар Антона Зиньковского с левой ноги в ворота ЦСКА и выстрел Виктора Мозеса («Спартак») в игре с «Ахматом».

Награду за лучший ассист сезона получил Игорь Акинфеев из ЦСКА: в матче с «Сочи» он отдал длинную передачу на Хорхе Карраскаля, который забил после этого гол. В тройку лучших также попали Квинси Промес (за пас с «Пари НН») и полузащитник «Зенита» Клаудиньо (за пас с «Торпедо»).

Также РПЛ и Winline назвали победителей в категории маркетинга.

Самым медийным футболистом по итогам голосования стал Артем Дзюба. Игрок «Локо» участвует в Youtube-шоу на «Ну так нельзя, ***» вместе с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким) и дает яркие интервью. Дзюба опередил в этой номинации Владимира Писарского («Оренбург» и «Крылья Советов»), Квинси Промеса и Георгия Джикию, а также Гленна Бейла («Крылья Советов»).

Лучшим комментатором сезона признан Константин Генич. В тройку лучших вошли его коллеги по «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.

В номинации «Журналист или блогер сезона» победил Андрей Панков из «Чемпионат.com». Главными конкурентами стали блогер Иван Карпов с каналом в Telegram «Инсайды от Карпа» и корреспондент «Матч ТВ» Сергей Астахов.

За лучший мерч сезона награду получило «Динамо». Клуб выпустил коллекцию одежды «Москва», посвященную дружбе с ЦСКА.

В отдельной номинации лучшим признали промо «Спартак» — за видеоролик «Мы — “Спартак”. И мы не сдаемся» перед дерби с ЦСКА в мае 2023-го.

Лучший Matchday сезона — у «Краснодара». Перед игрой с «Зенитом» для зрителей на стадионе показали уникальное лазерное шоу.

В номинации «Лучший социальный проект сезона» награду получил ЦСКА. У армейцев есть проект «Команда добрых дел», который помогает детям в детских домах, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и животным.

Напомним, на первом этапе голосования спортивные журналисты определили топ-100 игроков, дальше к выбору лучших подключились болельщики. Финальный выбор сделали футбольные эксперты, капитаны команд РПЛ и главные тренеры.

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