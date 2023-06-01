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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб РПЛ официально отказался от приглашения Месси

Пресс‑служба «Сочи» сообщила, что клуб не рассматривает приглашение нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Сочи
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Источник: Reuters

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в “Сочи”? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется, — говорится в сообщении “Сочи” в клубном телеграм‑канале.

Это сообщение появилось после того, как главный тренер французского клуба Кристоф Галатье объявил, что звездный аргентинец покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Заключительный матч чемпионата против «Клермона» станет для Месси последним в футболке парижской команды.

О месте продолжения своей карьеры Месси пока не заявлял. Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль‑Хиляль» готов предложить аргентинцу крупнейший контракт в истории спорта, заплатив ему 1,2 млрд евро за два года.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. За два года в парижской команде аргентинец провел 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.

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