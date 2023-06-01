Клуб РПЛ официально отказался от приглашения Месси

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в “Сочи”? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется, — говорится в сообщении “Сочи” в клубном телеграм‑канале.

Это сообщение появилось после того, как главный тренер французского клуба Кристоф Галатье объявил, что звездный аргентинец покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Заключительный матч чемпионата против «Клермона» станет для Месси последним в футболке парижской команды.

О месте продолжения своей карьеры Месси пока не заявлял. Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль‑Хиляль» готов предложить аргентинцу крупнейший контракт в истории спорта, заплатив ему 1,2 млрд евро за два года.