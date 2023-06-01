«Спартак» собирается отдать одного из вратарей в аренду
Клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым.
«Спартак» намерен отдать одного из вратарей в аренду на следующий сезон.
По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который возвращается в «Спартак» после аренды в «Факеле». При этом возможна продажа одного из них при наличии хорошего предложения.
Красно-белые планируют сделать ставку на Александра Селихова как на основного вратаря. В прошедшем сезоне Селихов провел 27 из 29 матчей «Спартака» в Российской Премьер-лиге.