Вратарь «Зенита» продлил контракт на неделю
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков продлил соглашение с клубом на неделю, сообщает «МатчТВ».
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Голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков продлил соглашение с клубом на неделю, сообщает «МатчТВ».
Его соглашение с «Зенитом» истекало 31 мая, а последний матч сезона с «Факелом» состоится 3 июня. 36-летний Кержаков в текущем сезоне пропустил 17 голов в 27 встречах. На его счету 14 «сухих» матчей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» досрочно оформил чемпионство. Этот титул для команды стал пятым подряд.