Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Все события
17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Зенита» продлил контракт на неделю

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков продлил соглашение с клубом на неделю, сообщает «МатчТВ».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://fc-zenit.ru/

Его соглашение с «Зенитом» истекало 31 мая, а последний матч сезона с «Факелом» состоится 3 июня. 36-летний Кержаков в текущем сезоне пропустил 17 голов в 27 встречах. На его счету 14 «сухих» матчей.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» досрочно оформил чемпионство. Этот титул для команды стал пятым подряд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вратарь «Зенита» продлил контракт на неделю
Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь