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19:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Спартака» признали Промеса лучшим футболистом месяца

Нидерландский нападающий Квинси Промес стал лучшим футболистом «Спартака» в мае по версии болельщиков, сообщает в официальный телеграм-канал московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Промес победил в голосовании болельщиков, он набрал 69% голосов. Второе место занял полузащитник Руслан Литвинов с 19%, а третье место досталось вице-капитану команды Роману Зобнину он набрал 8%.

Квинси Промес в мае провел четыре матча в Российской премьер-лиге. Форвард забил три гола и отдал одну результативную передачу. Футболист оформил дубль в дерби с ЦСКА, а также набрал два очка по системе гол+пас в матче с «Зенитом».

Промес стал лучшим бомбардиром красно-белых в истории чемпионатов России, на его счету 88 мячей в РПЛ.

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 Фанаты «Спартака» признали Промеса лучшим футболистом месяца
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