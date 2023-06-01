Фанаты «Спартака» признали Промеса лучшим футболистом месяца

Промес победил в голосовании болельщиков, он набрал 69% голосов. Второе место занял полузащитник Руслан Литвинов с 19%, а третье место досталось вице-капитану команды Роману Зобнину он набрал 8%.

Квинси Промес в мае провел четыре матча в Российской премьер-лиге. Форвард забил три гола и отдал одну результативную передачу. Футболист оформил дубль в дерби с ЦСКА, а также набрал два очка по системе гол+пас в матче с «Зенитом».