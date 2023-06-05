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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком записал видео с реакцией на награду в РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком отреагировал на свою победу в номинации «Лучший нападающий сезона» в РПЛ.

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«Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне все для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб “Зенита” и болельщиков за то, что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» — сказал Малком в видео, которое опубликовала пресс-служба РПЛ.

Также Малкома признали лучшим футболистом сезона в РПЛ и он попал в символическую сборную чемпионата России 2022/2023.

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