Еноты перегрызли кабели от камер и едва не сорвали трансляцию на «Матч ТВ»

По информации источника, на турнире, который проходил в начале мая в Геленджике, представители местной фауны перегрызли четыре кабеля от телекамер. Из-за этого в передвижной телевизионной станции «Матч ТВ» пропал сигнал и перестали работать сразу две камеры.

Техникам телеканала пришлось экстренно заменить 650 метров кабеля. По их словам, в районе устранения неполадки они постоянно встречали енотов. Несмотря на происшествие, повреждение кабелей серьезно не повлияло на трансляцию турнира. Телеканал начал собственное расследование и отправил поврежденные кабели на экспертизу.