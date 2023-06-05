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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Еноты перегрызли кабели от камер и едва не сорвали трансляцию на «Матч ТВ»

На первом этапе Кубка Лиги Ставок по гольфу случился неприятный инцидент — еноты едва не сорвали прямую трансляцию соревнований на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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По информации источника, на турнире, который проходил в начале мая в Геленджике, представители местной фауны перегрызли четыре кабеля от телекамер. Из-за этого в передвижной телевизионной станции «Матч ТВ» пропал сигнал и перестали работать сразу две камеры.

Техникам телеканала пришлось экстренно заменить 650 метров кабеля. По их словам, в районе устранения неполадки они постоянно встречали енотов. Несмотря на происшествие, повреждение кабелей серьезно не повлияло на трансляцию турнира. Телеканал начал собственное расследование и отправил поврежденные кабели на экспертизу.

В марте этого года Ассоциация гольфа России (АГР) и телеканал «Матч ТВ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого был анонсирован показ трансляций Кубка Лиги Ставок по гольфу в федеральном эфире. Формат турнира предполагает пять региональных этапов и финальный этап в Подмосковье. Сообщается, что турнир объединит более 600 игроков в гольф по всей стране.

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