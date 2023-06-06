Илья Кутепов покинул московское «Торпедо»

Кутепову 29 лет, за «Торпедо» он играл с июля 2022 года. До этого он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России он провел 13 матчей, включая пять игр на Чемпионате мира 2018 года.