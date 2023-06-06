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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Илья Кутепов покинул московское «Торпедо»

Срок действия контракта защитника истек.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Защитник Илья Кутепов покинул московское «Торпедо», сообщается в соцсетях футбольного клуба, вылетевшего из Российской Премьер-лиги по итогам сезона.

«Благодарим Илью за время, проведённое в “Торпедо”, и желаем спортивных успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кутепову 29 лет, за «Торпедо» он играл с июля 2022 года. До этого он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России он провел 13 матчей, включая пять игр на Чемпионате мира 2018 года.

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