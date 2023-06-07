Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Все события
11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Около миллиона человек к концу сезона оформили Fan ID

Карту болельщика к концу сезона 2022/23 оформили 967 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство цифрового развития РФ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам. Также карту болельщика получили 170 тыс. детей. Лидерами среди субъектов по числу выданных карт болельщика стали Москва (135,2 тыс.), Санкт-Петербург (129 тыс.), Краснодарский край (120 тыс.), Нижегородская область (86,7 тыс.) и Ростовская область (76,7 тыс.).

«Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи. Рекорд использования Карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тысяч человек пришли на матч “Зенит” — “Спартак” на “Газпром Арене”, — говорится в сообщении Минцифры РФ.

Fan ID стал обязателен для посещения матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. По итогам сезона средняя посещаемость РПЛ составила 9427 человек, что без учета короновирусных сезонов стало худшим показателем лиги за последние 28 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Оренбург» подписал в свой состав пятого аргентинца
Воспитанник «Спартака» получил гражданство Казахстана
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь