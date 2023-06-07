Около миллиона человек к концу сезона оформили Fan ID

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам. Также карту болельщика получили 170 тыс. детей. Лидерами среди субъектов по числу выданных карт болельщика стали Москва (135,2 тыс.), Санкт-Петербург (129 тыс.), Краснодарский край (120 тыс.), Нижегородская область (86,7 тыс.) и Ростовская область (76,7 тыс.).

«Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи. Рекорд использования Карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тысяч человек пришли на матч “Зенит” — “Спартак” на “Газпром Арене”, — говорится в сообщении Минцифры РФ.