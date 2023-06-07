Воспитанник «Спартака» получил гражданство Казахстана
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил гражданство Казахстана.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил гражданство Казахстана.
«Друзья, я официально получил паспорт Казахстана, и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку в сборной. Большое спасибо казахстанским болельщикам за множество сообщений в соцсетях в последние месяцы, вы тоже повлияли на мое решение. Чувствую вашу поддержку и очень хочу порадовать. Спасибо большое федерации за предоставленную возможность. Выступать за Казахстан — большая честь для меня, и я сделаю все возможное, чтобы принести пользу нашей сборной», — написал Зуев в своем телеграм-канале.
26-летний Зуев родился в Костанае, но ранее играл за юношеские и молодежные сборные России. В 2013 году Александр Зуев стал победителем Чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.
В Российской Премьер-лиге Зуев играл за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Крыльев Советов».