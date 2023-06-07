«Оренбург» подписал в свой состав пятого аргентинца

Источник: https://fcorenburg.ru

Ранее 21-летний футболист выступал за аргентинскую команду «Химнасия Ла-Плата». В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей.

Муро будет высутпать в «Оренбурге» под 24-м номером. Срок его контракта с российским клубом не уточняется. По информации Transfermarkt, аргентинец обошелся «Оренбургу» в одим миллион евро.

Тоамс Муро стал пятым аргентинцем в составе «Оренбурге». В команде уже выступают защитник Матиас Перес, полузащитники Габриэль Флорентин и Лукас Вера, а также нападающий Брайан Мансилья.