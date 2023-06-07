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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оренбург» подписал в свой состав пятого аргентинца

Аргентинский полузащитник Томас Муро подписал контракт с «Оренбургом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: https://fcorenburg.ru

Ранее 21-летний футболист выступал за аргентинскую команду «Химнасия Ла-Плата». В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей.

Муро будет высутпать в «Оренбурге» под 24-м номером. Срок его контракта с российским клубом не уточняется. По информации Transfermarkt, аргентинец обошелся «Оренбургу» в одим миллион евро.

Тоамс Муро стал пятым аргентинцем в составе «Оренбурге». В команде уже выступают защитник Матиас Перес, полузащитники Габриэль Флорентин и Лукас Вера, а также нападающий Брайан Мансилья.

По итогам сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, повторив свой наилучший результат в истории.

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