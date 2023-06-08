Источник: игрок «Спартака» может получить дисквалификацию сроком до полугода

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», дисквалифицировать 23-летнего игрока требует агент Александр Маньяков. В 2020 году они заключили агентский договор, но спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9,5 миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

«Спартак» прокомментировал эту новость: «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», — заявил пресс-аташе клуба Дмитрий Зеленов.