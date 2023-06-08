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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: игрок «Спартака» может получить дисквалификацию сроком до полугода

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», дисквалифицировать 23-летнего игрока требует агент Александр Маньяков. В 2020 году они заключили агентский договор, но спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9,5 миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

«Спартак» прокомментировал эту новость: «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», — заявил пресс-аташе клуба Дмитрий Зеленов.

Михаил Игнатов в минувшем сезоне сыграл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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