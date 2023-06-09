ЦСКА продлил контракт с Дивеевым на пять лет

Новый контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА будет действовать до лета 2028 года. Зарплата футболиста увеличится до 1,5 млн евро в год. Официально о продлении контракт будет объявлено сегодня вечером.

По информации источника, «Зенит» предлагал Дивееву зарплату 2 млн евро в год, но он решил остаться в армейском клубе.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Защитник провел за армейский клуб 112 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.