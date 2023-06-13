Игрок «Ростова» запросил у «Спартака» зарплату 2 млн евро в год
Стали известны финансовые запросы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, которым интересуется московский «Спартак». Об этом сообщает портал Metaratings.
Стали известны финансовые запросы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, которым интересуется московский «Спартак». Об этом сообщает портал Metaratings.
23-летний игрок сборной России хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8−2 млн евро в год. «Спартак» в свою очередь готов предложить Глебову годовой оклад в 1,2−1,5 млн евро.
Главным препятствием в переходе Глебова в «Спартак» является высокая цена, которую «Ростов» запрашивает за игрока. Московский клуб готов предложить за полузащитника 7 млн евро, в то время как «Ростов» не намерен расставаться с игроком менее, чем за 10 млн евро.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Он провел за команду 129 матчей, в которых забил девять голов и отдал 14 результативных передач. С 2021 года Глебов вызывается в сборную России, за которую успел сыграть шесть матчей.