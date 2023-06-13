Игрок «Ростова» запросил у «Спартака» зарплату 2 млн евро в год

23-летний игрок сборной России хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8−2 млн евро в год. «Спартак» в свою очередь готов предложить Глебову годовой оклад в 1,2−1,5 млн евро.

Главным препятствием в переходе Глебова в «Спартак» является высокая цена, которую «Ростов» запрашивает за игрока. Московский клуб готов предложить за полузащитника 7 млн евро, в то время как «Ростов» не намерен расставаться с игроком менее, чем за 10 млн евро.