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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ростова» запросил у «Спартака» зарплату 2 млн евро в год

Стали известны финансовые запросы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, которым интересуется московский «Спартак». Об этом сообщает портал Metaratings.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

23-летний игрок сборной России хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8−2 млн евро в год. «Спартак» в свою очередь готов предложить Глебову годовой оклад в 1,2−1,5 млн евро.

Главным препятствием в переходе Глебова в «Спартак» является высокая цена, которую «Ростов» запрашивает за игрока. Московский клуб готов предложить за полузащитника 7 млн евро, в то время как «Ростов» не намерен расставаться с игроком менее, чем за 10 млн евро.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Он провел за команду 129 матчей, в которых забил девять голов и отдал 14 результативных передач. С 2021 года Глебов вызывается в сборную России, за которую успел сыграть шесть матчей.

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