Зарема Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона для ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона для ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.
«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всё. Суперкубок им не достанется», — сказала Салихова.
По итогам чемпионата ЦСКА занял второе место в РПЛ. «Спартак» занял третью строчку, отстав от армейцев на четыре очка. В Кубке России «красно-белые» дошли до четвертьфинала Пути регионов, где проиграли тольяттинскому «Акрону» (1:2).