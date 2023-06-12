Зарема Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всё. Суперкубок им не достанется», — сказала Салихова.