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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона для ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всё. Суперкубок им не достанется», — сказала Салихова.

По итогам чемпионата ЦСКА занял второе место в РПЛ. «Спартак» занял третью строчку, отстав от армейцев на четыре очка. В Кубке России «красно-белые» дошли до четвертьфинала Пути регионов, где проиграли тольяттинскому «Акрону» (1:2).

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