Евгений Гинер: этот ЦСКА способен бороться с «Зенитом»

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с “Зенитом”. Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У “Зенита” очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав — не самое главное в футболе.



Почему “Зенит” тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с Федотовым отработали первый сезон, поэтому всё впереди. В моём понимании — все умеют играть, но самое главное — какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», — сказал Гинер.