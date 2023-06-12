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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Гинер: этот ЦСКА способен бороться с «Зенитом»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах команды после победы в финальном матче Кубка России против «Краснодара» (1:1, пен. 6:5). Об этом сообщает «Чемпионат».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с “Зенитом”. Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У “Зенита” очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав — не самое главное в футболе.

Почему “Зенит” тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с Федотовым отработали первый сезон, поэтому всё впереди. В моём понимании — все умеют играть, но самое главное — какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», — сказал Гинер.

По итогам сезона ЦСКА занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 очков. «Зенит» выиграл пятый чемпионский титул кряду.

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