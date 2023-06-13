Дзагоев: Кто думает, что в ФНЛ не так много нужно бегать, тот заблуждается

Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от сезона, проведенного в составе казанского «Рубина».

"Сезон оцениваю положительно. Команда выполнила задачу, вышла в Премьер-Лигу с первого места. Своё выступление тоже считаю успешным, учитывая, что сыграл достаточное количество игр — около 70%. Можно сказать, что всё сложилось удачно. Статистика в этом сезоне почти такая же, как за последние два года в ЦСКА, вместе взятые, и это не может меня не радовать.

Значит, та работа, которую я делаю, оправдывает себя. Совсем без повреждений не обошлось, но напомню, что футбол — это травматичный вид спорта, мало кто обходится без единой травмы в сезоне. Были матчи, которые я провёл от звонка до звонка по 90 минут и отлично себя чувствовал.

Если кто-то думает, что в ФНЛ не так много нужно бегать, тот заблуждается. Наоборот, беготни больше из-за того, что больше потерь. Команды нацелены на длинные передачи, и нужно бегать туда-сюда, делать подборы и помогать в атаке", — сказал Дзагоев.

Алан Дзагоев провел 20 матчей за клуб из Татарстана, забил 3 гола.