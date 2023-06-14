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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: защитник из серии А может перейти в ЦСКА

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер попал в сферу интересов ЦСКА.

ЦСКА
Верона
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Источник: AP 2022

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, который с зимы находится в аренде в «Сампдории», рассказал о возможном продолжении карьеры игрока в РПЛ.

«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка и с ним все в порядке, они находятся вместе. ЦСКА — это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2022/23 Корай Гюнтер провел 24 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

28-летний Корай Гюнтер — немецкий футболист турецкого происхождения. Ранее он выступал за юношеские и молодежные сборные обеих стран.

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