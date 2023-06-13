В ЦСКА рассказали о планах поставить памятник Акинфееву около стадиона

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В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). В послематчевой серии пенальти Акинфеев совершил два спасения и в седьмой раз выиграл с «армейцами» Кубок России, повторив рекорд по числу завоеванных трофеев для одного игрока.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — сказал Бабаев.

ЦСКА обзавелся своим собственным стадионом в 2016 году. Акинфеев может стать первым игроком, которому будет возведен памятник на территории «ВЭБ Арены».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав с 2003 года. Он отыграл за «армейцев» 20 сезонов и провел 740 матчей, в которых пропустил 662 мяча и 309 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ЦСКА Акинфеев выиграл 21 трофей, включая Кубок УЕФА и шесть титулов чемпиона России.