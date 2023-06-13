Карпин — о призовых местах в футболе: Существует только чемпион и команды, которые вылетают

— На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

— Мотивация — финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им — пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают. Чемпион — «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, «Ростов» — четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу — прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.



— То есть вам ближе позиция Жозе?

— Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.



— Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?