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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин — о призовых местах в футболе: Существует только чемпион и команды, которые вылетают

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации в российском футболе и рассказал, как относится к призовым местам в чемпионате.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

— Мотивация — финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им — пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают. Чемпион — «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, «Ростов» — четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу — прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

— То есть вам ближе позиция Жозе?

— Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.

— Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?

— Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а то, что цели могут быть разными, в зависимости от возможностей команд. А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол. Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче — самая большая награда для меня, — сказал Карпин в интервью Sport24.

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