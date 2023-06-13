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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя нового главного тренера «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» станет чешский специалист Марцел Личка, который ранее возглавлял «Оренбург». Об этом сообщает «Чемпионат».

Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Динамо» заплатит «Оренбургу» компенсацию за 45-летнего специалиста в размере одного миллиона евро. Годовая зарплата Лички в московском клубе также составит составит около одного миллиона евро.

Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. Вместе с ним «Оренбург» вышел в РПЛ и по итогам завершившегося сезона повторил лучший результат в истории клуба, заняв седьмое место. «Динамо» финишировало на девятой позиции, отстав от «Оренбурга» на один турнирный балл.

Сменщиком Лички в «Оренбурге» станет прошлом футболист Иржи Ярошик. В ближайшее время о назначении бывшего игрока ЦСКА и «Крыльев Советов» будет объявлено официально. В прошлом сезоне 45-летний чех работал на родине в клубе «Теплице», с которым занял 12-е место в чемпионате Чехии.

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