Стало известно имя нового главного тренера «Динамо»
Новым главным тренером московского «Динамо» станет чешский специалист Марцел Личка, который ранее возглавлял «Оренбург». Об этом сообщает «Чемпионат».
Новым главным тренером московского «Динамо» станет чешский специалист Марцел Личка, который ранее возглавлял «Оренбург». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, «Динамо» заплатит «Оренбургу» компенсацию за 45-летнего специалиста в размере одного миллиона евро. Годовая зарплата Лички в московском клубе также составит составит около одного миллиона евро.
Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. Вместе с ним «Оренбург» вышел в РПЛ и по итогам завершившегося сезона повторил лучший результат в истории клуба, заняв седьмое место. «Динамо» финишировало на девятой позиции, отстав от «Оренбурга» на один турнирный балл.
Сменщиком Лички в «Оренбурге» станет прошлом футболист Иржи Ярошик. В ближайшее время о назначении бывшего игрока ЦСКА и «Крыльев Советов» будет объявлено официально. В прошлом сезоне 45-летний чех работал на родине в клубе «Теплице», с которым занял 12-е место в чемпионате Чехии.