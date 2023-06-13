Стало известно имя нового главного тренера «Динамо»

По информации источника, «Динамо» заплатит «Оренбургу» компенсацию за 45-летнего специалиста в размере одного миллиона евро. Годовая зарплата Лички в московском клубе также составит составит около одного миллиона евро.

Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. Вместе с ним «Оренбург» вышел в РПЛ и по итогам завершившегося сезона повторил лучший результат в истории клуба, заняв седьмое место. «Динамо» финишировало на девятой позиции, отстав от «Оренбурга» на один турнирный балл.