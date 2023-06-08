Главный тренер «Оренбурга»: 7−8 наших игроков могут уйти в топ-клубы

«Интерес к нашим игрокам со стороны топ-клубов? У нас сейчас есть семь-восемь игроков, которые могут уйти. Но у них контракты с “Оренбургом”. Понятно, что, если кто-то захочет их забрать, надо будет заплатить. И я думаю, что многие наши игроки больше хотят остаться и продолжить работу именно в “Оренбурге”. Потому что, когда ты меняешь клуб, всё может получиться не так, как ты хочешь.



Один пример — это нынешний Сычевой и то, что происходит с ним сейчас. За нас он сыграл очень хорошо, а в Самаре пока ищет те детали и игровые моменты, которые были у нас. Я понимаю, что игроки всегда хотят сделать шаг вперёд в карьере, но бывают моменты, когда не надо спешить», — приводит слова Лички интернет-портал «Известия».