Источник: «Оренбург» подписал турецкого игрока, которым интересовался «Зенит»
По словам журналиста Ивана Карпова, Эмирджан Гюрлюк подписал контракт с «Оренбургом».
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По словам журналиста Ивана Карпова, Эмирджан Гюрлюк подписал контракт с «Оренбургом».
По словам источника,«Оренбург» подписал 19-летнего нападающего из клуба второй турецкой лиги «Алтынорду».
Сумма трансфера — 1,5 млн евро, срок контракта 3 года. В 30 матчах этого сезона Эмирджан Гюрлюк забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Зенит» интересуется 19-летним игроком из Турции.