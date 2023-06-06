Источник: «Оренбург» подписал турецкого игрока, которым интересовался «Зенит»

По словам источника, «Оренбург» подписал 19-летнего нападающего из клуба второй турецкой лиги «Алтынорду».

Сумма трансфера — 1,5 млн евро, срок контракта 3 года. В 30 матчах этого сезона Эмирджан Гюрлюк забил 4 гола и сделал 2 ассиста.