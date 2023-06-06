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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Оренбург» подписал турецкого игрока, которым интересовался «Зенит»

По словам журналиста Ивана Карпова, Эмирджан Гюрлюк подписал контракт с «Оренбургом».

Зенит
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По словам источника,«Оренбург» подписал 19-летнего нападающего из клуба второй турецкой лиги «Алтынорду».

Сумма трансфера — 1,5 млн евро, срок контракта 3 года. В 30 матчах этого сезона Эмирджан Гюрлюк забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Зенит» интересуется 19-летним игроком из Турции.

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