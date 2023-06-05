«Ливерпуль» договорился о трансфере чемпиона мира в составе Аргентины

По информации источника, стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. 24-летний аргентинец пройдет медосмотр в течение 48 часов, после чего с игроком официально будет подписан контракт. Точная сумма трансфера не называется, однако сообщается, что она не превысит 60 млн фунтов.

Мак Аллистер выступает за «Брайтон» с 2019 года. В завершившимся сезоне полузащитник провел за английский клуб 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В конце прошлого года Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.