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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» договорился о трансфере чемпиона мира в составе Аргентины

«Ливерпуль» договорился о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

По информации источника, стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. 24-летний аргентинец пройдет медосмотр в течение 48 часов, после чего с игроком официально будет подписан контракт. Точная сумма трансфера не называется, однако сообщается, что она не превысит 60 млн фунтов.

Мак Аллистер выступает за «Брайтон» с 2019 года. В завершившимся сезоне полузащитник провел за английский клуб 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В конце прошлого года Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

По информации ливерпульского журналиста Дэвида Линча, после оформления трансфера Мак Аллистера «Ливерпуль» начнет работу над трансферами двух других игроков — полузащитника «Ниццы» Хефрена Тюрама и полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне.

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