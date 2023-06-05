«Ливерпуль» договорился о трансфере чемпиона мира в составе Аргентины
«Ливерпуль» договорился о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Ливерпуль» договорился о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года. 24-летний аргентинец пройдет медосмотр в течение 48 часов, после чего с игроком официально будет подписан контракт. Точная сумма трансфера не называется, однако сообщается, что она не превысит 60 млн фунтов.
Мак Аллистер выступает за «Брайтон» с 2019 года. В завершившимся сезоне полузащитник провел за английский клуб 40 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В конце прошлого года Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
По информации ливерпульского журналиста Дэвида Линча, после оформления трансфера Мак Аллистера «Ливерпуль» начнет работу над трансферами двух других игроков — полузащитника «Ниццы» Хефрена Тюрама и полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне.