«Брайтон» впервые за 122-летнюю историю клуба сыграет в еврокубках

Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги. У «Сити» на 25-й минуте матча гол в ворота соперника забил Фил Фоден, у «Брайтона» на 38-й минуте отличился Хулио Энсисо.

После 37 проведенных матчей в АПЛ команда набрала 62 очка и гарантировала себе 6-е место в турнирной таблице. Выше шестой строчки «Брайтон» уже не поднимется, поскольку отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка.