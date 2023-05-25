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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Брайтон» впервые за 122-летнюю историю клуба сыграет в еврокубках

Клуб с берега Ла-Манша вышел в Лигу Европы.

Брайтон
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Источник: Reuters

Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги. У «Сити» на 25-й минуте матча гол в ворота соперника забил Фил Фоден, у «Брайтона» на 38-й минуте отличился Хулио Энсисо.

После 37 проведенных матчей в АПЛ команда набрала 62 очка и гарантировала себе 6-е место в турнирной таблице. Выше шестой строчки «Брайтон» уже не поднимется, поскольку отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка.

Таким образом, в следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы. «Брайтон» сыграет в еврокубках впервые в своей 122-летней истории. «Брайтон» был основан 24 июня 1901 года.

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Первый тайм: 1:1
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