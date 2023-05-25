«Брайтон» впервые за 122-летнюю историю клуба сыграет в еврокубках
Клуб с берега Ла-Манша вышел в Лигу Европы.
Брайтон
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
Клуб с берега Ла-Манша вышел в Лигу Европы.
Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги. У «Сити» на 25-й минуте матча гол в ворота соперника забил Фил Фоден, у «Брайтона» на 38-й минуте отличился Хулио Энсисо.
После 37 проведенных матчей в АПЛ команда набрала 62 очка и гарантировала себе 6-е место в турнирной таблице. Выше шестой строчки «Брайтон» уже не поднимется, поскольку отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка.
Таким образом, в следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы. «Брайтон» сыграет в еврокубках впервые в своей 122-летней истории. «Брайтон» был основан 24 июня 1901 года.