СМИ: игрок «Зенита» может перейти в «Бешикташ»

16-кратный чемпион Турции предложит 30-летнему полузащитнику контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. По соглашению россиянин будет получать от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. Также «Бешикташ» предусмотрел подписной бонус в размере 2,5 миллиона.

Отмечается, что за подписание контракта с Кузяевым выступал главный тренер стамбульской команды Шенол Гюнеш.

В сезоне 2022/23 «Бешикташ» стал бронзовым призерам чемпионата Турции, уступив двум другим стамбульским командам: «Фенербахче» и «Галатасараю».