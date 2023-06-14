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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: игрок «Зенита» может перейти в «Бешикташ»

По сообщению издания Fotomac, турецкий «Бешикташ» подготовил контрактное предложение футболисту петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

Зенит
Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

16-кратный чемпион Турции предложит 30-летнему полузащитнику контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. По соглашению россиянин будет получать от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. Также «Бешикташ» предусмотрел подписной бонус в размере 2,5 миллиона.

Отмечается, что за подписание контракта с Кузяевым выступал главный тренер стамбульской команды Шенол Гюнеш.

В сезоне 2022/23 «Бешикташ» стал бронзовым призерам чемпионата Турции, уступив двум другим стамбульским командам: «Фенербахче» и «Галатасараю».

30-летний Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за петербуржцев 35 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В составе «Зенита» Далер Кузяев пять раз становился чемпионом России.

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