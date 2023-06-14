Два российских клуба попали в топ-100 клубов с наибольшим количеством подписчиков

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список 100 футбольных клубов мира с наибольшим количеством подписчиков в четырех социальных сетях: Twitter, Instagram*, Facebook* и TikTok.

С 363 млн подписчиков «Реал» опережает занимающую второе место «Барселону» (342 млн). Замыкает тройку лучших по популярности в соцсетях «Манчестер Юнайтед» (206 млн).

В топ-100 оказались два российских клуба — «Зенит», у которого суммарно 8,2 млн подписчиков в этих соцсетях, и 58-е место, а также «Спартак» (4,7 млн), занимающий 89-ю строчку.

У обоих клубов большинство подписчиков из четырех соцсетей представлены в TikTok: у «Зенита» 5,7 млн, у «Спартака» — 2,7 млн.