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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-президент «Спартака» описал ситуацию в клубе словом «жопа»

Андрей Червиченко оценил ситуацию в руководстве «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РИА Новости, что его удивило решение руководства «красно-белых» расторгнуть договор с генеральным директором Евгением Мележиковым, но оставить спортивного директора Пола Эшуорта.

«Может быть, “Спартак” подобрал кого-то получше, но, честно говоря, особых нареканий к работе Мележикова у меня нет. Да, может быть, Мележиков не очень ярко проявил себя на этом посту, директор как директор. У “Спартака” жопа в спортивном отделе, а в остальном всё нормально, разумно. На самом деле удивляет то, что уходит директор, к которому нет претензий, и при этом остается спортивный директор, который, на мой взгляд, является основным губителем “Спартака”, — заявил Червиченко.

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