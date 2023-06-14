Экс-президент «Спартака» описал ситуацию в клубе словом «жопа»

«Может быть, “Спартак” подобрал кого-то получше, но, честно говоря, особых нареканий к работе Мележикова у меня нет. Да, может быть, Мележиков не очень ярко проявил себя на этом посту, директор как директор. У “Спартака” жопа в спортивном отделе, а в остальном всё нормально, разумно. На самом деле удивляет то, что уходит директор, к которому нет претензий, и при этом остается спортивный директор, который, на мой взгляд, является основным губителем “Спартака”, — заявил Червиченко.