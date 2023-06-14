«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Федора Чалова

По информации источника, в число клубов, которые претендуют на форварда, входят столичные «Галатасарай» и «Фенербахче».

В сезоне 2022/23 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал шесть результативных передач.