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19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Федора Чалова

25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в одном из клубов Турции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

ЦСКА
Фенербахче
ГалатасарайПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в число клубов, которые претендуют на форварда, входят столичные «Галатасарай» и «Фенербахче».

В сезоне 2022/23 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Федора Чалова в 12 миллионов евро. Игрок выступает за ЦСКА с 2016 года.

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«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Федора Чалова
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