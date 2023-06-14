«Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Федора Чалова
25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в одном из клубов Турции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в одном из клубов Турции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в число клубов, которые претендуют на форварда, входят столичные «Галатасарай» и «Фенербахче».
В сезоне 2022/23 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Федора Чалова в 12 миллионов евро. Игрок выступает за ЦСКА с 2016 года.