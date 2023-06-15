«Зенит» осенью сыграет с «Кайратом» и «Сепаханом»

«У нас с “Фенербахче” и с “Црвеной Звездой” подписаны соглашения о сотрудничестве, которые охватывают и детско-юношеский спорт, и основные команды. УЕФА согласовывает нам эти выставочные товарищеские матчи. “Нефтчи” — легендарный клуб, девять раз выигрывал чемпионат Азербайджана после распада Советского Союза, чего стоят такие имена, как Анатолий Банишевский, огромная история. Поэтому мы с удовольствием принимаем команду “Нефтчи”.



Осенью мы сыграем с “Сепаханом” в Санкт-Петербурге, с “Кайратом” из Алма-Аты. Поэтому когда хочешь чего-то добиваться, получается. Я призываю другие футбольные команды, чтобы они налаживали сотрудничество между детьми, юношами, взрослыми командами, потому что общение людей — это лучший способ показывать им, что на самом деле происходит», — сказал Медведев.