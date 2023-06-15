«Зенит» осенью сыграет с «Кайратом» и «Сепаханом»
Футбольный клуб «Зенит» осенью проведет товарищеские матчи с казахстанским «Кайратом» и иранским «Сепаханом». Об этом сообщает ТАСС.
Футбольный клуб «Зенит» осенью проведет товарищеские матчи с казахстанским «Кайратом» и иранским «Сепаханом». Об этом сообщает ТАСС.
Осенние товарищеские матчи анонсировал председатель правления клуба Александр Медведев во время Петербургского международного экономического форума.
«У нас с “Фенербахче” и с “Црвеной Звездой” подписаны соглашения о сотрудничестве, которые охватывают и детско-юношеский спорт, и основные команды. УЕФА согласовывает нам эти выставочные товарищеские матчи. “Нефтчи” — легендарный клуб, девять раз выигрывал чемпионат Азербайджана после распада Советского Союза, чего стоят такие имена, как Анатолий Банишевский, огромная история. Поэтому мы с удовольствием принимаем команду “Нефтчи”.
Осенью мы сыграем с “Сепаханом” в Санкт-Петербурге, с “Кайратом” из Алма-Аты. Поэтому когда хочешь чего-то добиваться, получается. Я призываю другие футбольные команды, чтобы они налаживали сотрудничество между детьми, юношами, взрослыми командами, потому что общение людей — это лучший способ показывать им, что на самом деле происходит», — сказал Медведев.
Ранее стало известно, что «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с турецким «Фенербахче», сербской «Црвеной Звездой» и азербайджанским «Нефтчи» в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».
«Зенит» стал обладателем Кубок PARI Премьер в прошлом году. В турнире также приняли участие «Пари НН», «Сочи» и ЦСКА.