Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Зенита» рассказал о предложении от «Барселоны»

Бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о предложении от «Барселоны». Об этом сообщает портал Globo Esporte.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что 29-летний бразилец интересен каталонскому клубу.

«У меня было предложение от “Барселоны”, но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках бога. Он — тот, кто привёл меня сюда, и от него зависит, останусь я или уйду в другой клуб», — сказал Сантос.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Российский клуб заплатил за бразильца 14 млн евро. В сезоне 2022/23 Сантос провел за «Зенит» 36 матчей и отметился семью результативными передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве
Рекордный гол Месси принес победу аргентинцам
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь