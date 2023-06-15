Капитан «Зенита» рассказал о предложении от «Барселоны»

В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что 29-летний бразилец интересен каталонскому клубу.

«У меня было предложение от “Барселоны”, но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках бога. Он — тот, кто привёл меня сюда, и от него зависит, останусь я или уйду в другой клуб», — сказал Сантос.