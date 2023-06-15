Капитан «Зенита» рассказал о предложении от «Барселоны»
Бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о предложении от «Барселоны». Об этом сообщает портал Globo Esporte.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о предложении от «Барселоны». Об этом сообщает портал Globo Esporte.
В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что 29-летний бразилец интересен каталонскому клубу.
«У меня было предложение от “Барселоны”, но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках бога. Он — тот, кто привёл меня сюда, и от него зависит, останусь я или уйду в другой клуб», — сказал Сантос.
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Российский клуб заплатил за бразильца 14 млн евро. В сезоне 2022/23 Сантос провел за «Зенит» 36 матчей и отметился семью результативными передачами.