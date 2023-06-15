Клуб из Швеции может получить запрет на трансферы за долг перед «Зенитом»
«Юргордену» грозит трансферный бан за долг перед «Зенитом».
«Юргордену» грозит трансферный бан за долг перед «Зенитом».
«Юргордену» грозит запрет на трансферы в качестве наказание за долги перед «Зенитом», сообщает шведская газета Dagens ETC.
В феврале 2021 шведский клуб арендовал у «Зенита» вратаря Александра Васютина до 31 декабря 2022 года. Арендное соглашение предусматривало выплату «Зениту» в размере 400 тысяч евро, однако «Юргорден» не выполнил свои обязательства. После начала СВО Евросоюз ввел санкции против России, одной из которых стало отключение от международной платежной системы SWIFT. «Зенит» проинформировал ФИФА о том, что у стокгольмского клуба есть задолженность перед сине-бело-голубыми.
Александр Васютин сыграл за «Юргорден» два матча и летом 2022 года вернулся в расположение «Зенита». В сезоне 2022/23 вратарь сыграл 3 матча в Российской Премьер-лиге за петербургский клуб.