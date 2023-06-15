Клуб из Швеции может получить запрет на трансферы за долг перед «Зенитом»

В феврале 2021 шведский клуб арендовал у «Зенита» вратаря Александра Васютина до 31 декабря 2022 года. Арендное соглашение предусматривало выплату «Зениту» в размере 400 тысяч евро, однако «Юргорден» не выполнил свои обязательства. После начала СВО Евросоюз ввел санкции против России, одной из которых стало отключение от международной платежной системы SWIFT. «Зенит» проинформировал ФИФА о том, что у стокгольмского клуба есть задолженность перед сине-бело-голубыми.