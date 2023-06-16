В «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

Задолженность по зарплатам в «Ростове» небольшая, футбольный клуб ликвидирует ее за счет трансферов. Об этом 16 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — сказал Голубев.