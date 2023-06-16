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20:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» назвал имя лучшего игрока клуба в сезоне-2022/23

Лучшим футболист сезона болельщики «красно-белых» выбрали Квинси Промеса.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболист «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком клуба по итогам сезона 2022/23.

Победитель был выявлен путем голосования болельщиков.

За Промеса проголосовали 60% респондентов. Второе место в опросе занял опорный полузащитник Руслан Литвинов (23%), признанный лучшим молодым игроком команды в сезоне, третье — капитан команды защитник Георгий Джикия (7%).

21-летний Руслан Литвинов также был назван лучшим молодым игроком «Спартака».

Легионеру из Нидерландов Квинси Промесу 31 год. Промес провел свой самый результативный сезон в карьере. На его счету 25 мячей и 10 голевых передач в 37 матчах. По ходу сезона голландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России (88 мячей) и лучшим бомбардиром-легионером в истории Российской премьер-лиги.

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«Спартак» назвал имя лучшего игрока клуба в сезоне-2022/23
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