«Спартак» назвал имя лучшего игрока клуба в сезоне-2022/23

Легионеру из Нидерландов Квинси Промесу 31 год. Промес провел свой самый результативный сезон в карьере. На его счету 25 мячей и 10 голевых передач в 37 матчах. По ходу сезона голландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России (88 мячей) и лучшим бомбардиром-легионером в истории Российской премьер-лиги.