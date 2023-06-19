«Спартак» отреагировал на приговор Промеса

Ранее стало известно, что нидерландский футболист получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата».