«Спартак» отреагировал на приговор Промеса
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением на новость о тюремном приговоре Квинси Промеса.
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением на новость о тюремном приговоре Квинси Промеса.
Ранее стало известно, что нидерландский футболист получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата».
Преступление произошло в июле 2020 года. Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанеся ему несколько ран. Изначально футболиста «Спартака» пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.