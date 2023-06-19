Юрист «Спартака» Завьялова: Иски Газизова уже вызывают смех
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что иски Шамиля Газизова к московскому футбольному клубу уже вызывают смех.
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что иски Шамиля Газизова к московскому футбольному клубу уже вызывают смех.
Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подавал несколько исков к клубу.
«Меня не удивляет большое количество исков. Этот процесс уже похож на поведение господина Корейко из достаточно известного литературного произведения, когда хромоногий мужчина бежит за миллионером и кричит: “Дай миллион, тебе жалко, что ли?” Это уже становится смешным с точки зрения права. Имиджевая история тоже должна присутствовать. Не оставляю надежду на какие-то договоренности. В каждом процессе говорю: “Ребят, давайте уже хоть как-то договоримся и разойдемся, прекратим транжирить деньги и смешить людей”. Пока меня не слышат, но я на это надеюсь», — приводит слова Завьяловой «РИА Новости спорт».