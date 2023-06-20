Алексей и Антон Миранчуки записали видео со сборов «Локомотива»
Братья-близнецы записали видео для болельщиков.
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Братья-близнецы записали видео для болельщиков.
В видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива», брат-близнец Алексея Антон Миранчук произносит: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».
Сам Алексей говорит следующее: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнёров и одноклубников. Всем привет!».
Алексей Миранчук с 2020 года играет в Серии А, перейдя в «Аталанту». Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино». Антон Миранчук всё это время играл за железнодорожников.