Алексей и Антон Миранчуки записали видео со сборов «Локомотива»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=01139760abea3698&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456245699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива», брат-близнец Алексея Антон Миранчук произносит: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».

Сам Алексей говорит следующее: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнёров и одноклубников. Всем привет!».