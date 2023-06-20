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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей и Антон Миранчуки записали видео со сборов «Локомотива»

Братья-близнецы записали видео для болельщиков.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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В видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива», брат-близнец Алексея Антон Миранчук произносит: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».

Сам Алексей говорит следующее: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнёров и одноклубников. Всем привет!».

Алексей Миранчук с 2020 года играет в Серии А, перейдя в «Аталанту». Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино». Антон Миранчук всё это время играл за железнодорожников.

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