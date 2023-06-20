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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» подписал контракты с двумя футболистами

Полузащитник Роман Акбашев и защитник Евгений Чернов подписали контракты с клубом из Ростова-на-Дону.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в своих соцсетях объявил о подписании Романа Акбашева на правах свободного агента.

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Контракт полузащитника, выступавшего в прошедшем сезоне в составе воронежского «Факела», рассчитан на два года.

В сезоне 2022/23 Роман Акбашев провел 28 матчей в Премьер-лиге за воронежскую команду, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее 31-летний футболист выступал за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик».

В тот же день «Ростов» объявил о том, что защитник Евгений Чернов подписал с клубом новый контракт на три года. Ранее Чернов уже выступал за ростовчан, а в прошедшем сезоне играл за них на правах аренды из «Краснодара». Всего за «Ростов» Чернов сыграл 84 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

30-летний Чернов за свою карьеру успел поиграть также за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей» и другие клубы.

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Ранее «Ростов» объявил о возвращении в команду полузащитника Алексея Ионова.

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