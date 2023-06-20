«Ростов» подписал контракты с двумя футболистами

В тот же день «Ростов» объявил о том, что защитник Евгений Чернов подписал с клубом новый контракт на три года. Ранее Чернов уже выступал за ростовчан, а в прошедшем сезоне играл за них на правах аренды из «Краснодара». Всего за «Ростов» Чернов сыграл 84 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.