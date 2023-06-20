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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Локомотива» рассказал об интересе клубов из топ-лиг

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об интересе к нему клубов из европейских топ-лиг. Об этом сообщает Sport24.

Локомотив
Марсель
Лацио
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Источник: РИА "Новости"

«Чем закончилась история с интересом “Марселя”? Это было еще в 2021 году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство “Марселя” связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с “Лацио”, и на него должны были приехать скауты “Марселя” и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с “Химками”, и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? “Лацио” и “Милан”, — сказал Макгеев.

В сентябре 2021 года Макгеев порвал переднюю крестообразную связку колена и вернулся на поле только в мае 2022 года. В мае 2023 года в матче против «Сочи» (3:0) футболист получил второй разрыв крестообразных связок.

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