Футболист «Локомотива» рассказал об интересе клубов из топ-лиг

«Чем закончилась история с интересом “Марселя”? Это было еще в 2021 году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство “Марселя” связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с “Лацио”, и на него должны были приехать скауты “Марселя” и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с “Химками”, и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? “Лацио” и “Милан”, — сказал Макгеев.