Лидер «Зенита» Малком может перейти в «Ювентус»

По информации источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры с «Зенитом» и готовит для него официальное предложение. Оно может составить 30−40 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.