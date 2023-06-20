Лидер «Зенита» Малком может перейти в «Ювентус»
Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Малком может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает бразильский портал UOL.
Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Малком может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает бразильский портал UOL.
По информации источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры с «Зенитом» и готовит для него официальное предложение. Оно может составить 30−40 млн евро.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.
В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт. Несмотря на это, на прошлой неделе нападающий дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против сборной Гвинеи (4:1). В дебютном матче Малком отметился заработанным пенальти в конце матча, который реализовал Винисиус.