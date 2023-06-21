«Спартак» расторг контракт с Рыбусом
Польский защитник Мацей Рыбус покидает команду.
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Польский защитник Мацей Рыбус покидает команду.
33-летний польский защитник Мацей Рыбус покинул «Спартак» в статусе свободного агента.
«Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба московского клуба.
Рыбус пришёл в «Спартак» летом 2022 года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее в СМИ была информация об интересе к защитнику с стороны «Рубина».