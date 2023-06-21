«Спартак» расторг контракт с Рыбусом

Рыбус пришёл в «Спартак» летом 2022 года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.