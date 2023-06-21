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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» расторг контракт с Рыбусом

Польский защитник Мацей Рыбус покидает команду.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

33-летний польский защитник Мацей Рыбус покинул «Спартак» в статусе свободного агента.

«Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба московского клуба.

Рыбус пришёл в «Спартак» летом 2022 года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее в СМИ была информация об интересе к защитнику с стороны «Рубина».

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