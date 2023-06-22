Иван Игнатьев перешел из «Локомотива» в «Сочи»

«Иван Игнатьев — игрок “Сочи”. Добро пожаловать в команду!» — написано в сообществе клуба в ВК.

24-летний Игнатьев перешел в «Локомотив» прошлым летом. Форвард выступал за железнодорожников в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше РПЛ он провел 27 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.