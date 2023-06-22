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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Иван Игнатьев перешел из «Локомотива» в «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании нападающего Ивана Игнатьева, который ранее расторг контракт с «Локомотивом». Срок контракта не разглашается.

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Источник: РИА "Новости"

«Иван Игнатьев — игрок “Сочи”. Добро пожаловать в команду!» — написано в сообществе клуба в ВК.

24-летний Игнатьев перешел в «Локомотив» прошлым летом. Форвард выступал за железнодорожников в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше РПЛ он провел 27 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2022/23 «Сочи» финишировал на десятом месте в таблице РПЛ, команда набрала 38 очков, одержала 11 побед, потерпела 14 поражений и пять раз сыграла вничью.

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