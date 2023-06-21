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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев покидает московский клуб. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «железнодорожников».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

Контракт Игнатьева с «Локомотивом» истекал 30 июня. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий продолжит карьеру в «Сочи».

Игнатьев перешел в «Локомотив» летом 2022 года. За «железнодорожников» он провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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 «Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева
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