«Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева

«Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

Контракт Игнатьева с «Локомотивом» истекал 30 июня. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий продолжит карьеру в «Сочи».