«Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев покидает московский клуб. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «железнодорожников».
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев покидает московский клуб. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «железнодорожников».
«Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.
Контракт Игнатьева с «Локомотивом» истекал 30 июня. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий продолжит карьеру в «Сочи».
Игнатьев перешел в «Локомотив» летом 2022 года. За «железнодорожников» он провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.