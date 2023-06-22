Президент ЦСКА сообщил, что Марио Фернандес возвращается в клуб
Футболист Марио Фернандес вернется в московский ЦСКА. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.
Футболист Марио Фернандес вернется в московский ЦСКА. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.
Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.
«Марио возвращается в ЦСКА? Да», — сказал Гинер, не уточнив, в каком качестве Фернандес вернется.
Евгений Гинер дал комментарий на заявление парагвайского журналиста Бруно Понта о возможном переходе парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в московский «Спартак». «Могу ли я представить, что Медина перейдет в “Спартак”? Нет», — сказал он.
32-летний Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России.