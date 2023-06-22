Президент ЦСКА сообщил, что Марио Фернандес возвращается в клуб

Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

«Марио возвращается в ЦСКА? Да», — сказал Гинер, не уточнив, в каком качестве Фернандес вернется.

Евгений Гинер дал комментарий на заявление парагвайского журналиста Бруно Понта о возможном переходе парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в московский «Спартак». «Могу ли я представить, что Медина перейдет в “Спартак”? Нет», — сказал он.