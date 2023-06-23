Президент «Фенербахче»: Я придаю большое значение отношениям с «Зенитом»

«Я единственный, кто защищает Россию в Европе. Я придаю большое значение отношениям с “Зенитом”», — приводит слова Коча Fotospor.

Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали договор о сотрудничестве. В июле команды сыграют на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В нем также примут участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».