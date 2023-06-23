Президент «Фенербахче»: Я придаю большое значение отношениям с «Зенитом»
Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч высказался о сотрудничестве с «Зенитом».
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Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч высказался о сотрудничестве с «Зенитом».
«Я единственный, кто защищает Россию в Европе. Я придаю большое значение отношениям с “Зенитом”», — приводит слова Коча Fotospor.
Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали договор о сотрудничестве. В июле команды сыграют на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В нем также примут участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
Ранее стало известно, что «Фенербахче» намерен побороться с «Бешикташем» за контракт с российской компанией «Газпром», которая может стать спонсором одной из турецких команд. Отношения с «Зенитом» могут сыграть на пользу клубу.