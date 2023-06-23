Мацей Рыбус стал игроком казанского «Рубина»

Стороны подписал контракт сроком на один год. В среду, 21 июня, Рыбус досрочно расторг соглашение со «Спартаком» и стал свободным агентом.

Рыбус выступал в Российской Премьер-лиге (РПЛ) за «Терек», «Локомотив» и «Спартак». Суммарно поляк провел в РПЛ 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач. В составе «железнодорожников» Рыбус выигрывал чемпионат, дважды Кубок и один раз Суперкубок России.