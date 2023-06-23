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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Мацей Рыбус стал игроком казанского «Рубина»

Казанский «Рубин» объявил о заключении контракта с польским защитником Мацеем Рыбусом, который в прошлом сезоне выступал за московский «Спартак».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стороны подписал контракт сроком на один год. В среду, 21 июня, Рыбус досрочно расторг соглашение со «Спартаком» и стал свободным агентом.

Рыбус выступал в Российской Премьер-лиге (РПЛ) за «Терек», «Локомотив» и «Спартак». Суммарно поляк провел в РПЛ 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач. В составе «железнодорожников» Рыбус выигрывал чемпионат, дважды Кубок и один раз Суперкубок России.

По итогам сезона «Рубин» стал победителем Первой лиги и спустя сезон вернул себе место в РПЛ.

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