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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилец Ду Кейрос присоединился к «Зениту»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Ду Кейрос, накануне прилетевший в Санкт-Петербург, прибыл на тренировочную базу своей новой команды.

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Источник: ФК "Зенит"

«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!» — написано под видео с футболистом в официальном сообществе команды в ВК.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новичок «сине-бело-голубых» будет выступать под 37 номером.

Ду Кейрос является воспитанником бразильского клуба «Коринтианс», он выступал за команду с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено зимой. Полузащитник перешел в российский клуб в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал защитник Роберт Ренан.

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