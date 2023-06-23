Бразилец Ду Кейрос присоединился к «Зениту»

«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!» — написано под видео с футболистом в официальном сообществе команды в ВК.

Ду Кейрос является воспитанником бразильского клуба «Коринтианс», он выступал за команду с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено зимой. Полузащитник перешел в российский клуб в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал защитник Роберт Ренан.