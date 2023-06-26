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09:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы улучшить в российском футболе. Об этом сообщает официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения их между собой, с болельщиками, с журналистами. Чтобы оценки были более справедливыми, нужна дискуссия. А тот хайп, который иногда поднимается в медийном пространстве, — он мне не близок. Я за уважительное отношение ко всем участникам процесса», — сказал Семак.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В минувшем сезоне 47-летний специалист привел петербуржцев к пятому чемпионскому титулу РПЛ подряд.

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