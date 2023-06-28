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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Зенит» подписал контракт с Александром Коваленко

Полузащитник «Сочи» и сборной России Александр Коваленко подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 19-летний полузащитник уже прошел медосмотр и подписал с чемпионами России пятилетний контракт. «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у московского «Локомотива».

В минувшем сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник провел за самарский клуб 30 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

В сентябре 2022 года Коваленко дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Киргизии (2:1). При этом полузащитник с армянскими корнями сохраняет право играть за национальную команду Армении.

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