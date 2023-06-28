Источник: «Зенит» подписал контракт с Александром Коваленко

По информации источника, 19-летний полузащитник уже прошел медосмотр и подписал с чемпионами России пятилетний контракт. «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у московского «Локомотива».

В минувшем сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник провел за самарский клуб 30 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.