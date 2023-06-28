Источник: «Марсель» хочет приобрести полузащитника «Зенита»
Французский «Марсель» проявляет интерес к подписанию игрока «Зенита» Клаудиньо.
Зенит
Марсель
Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Марселя», сообщает французское издание Foot221.
По данным источника, Клаудиньо входит в сферу интересов «Марселя». В трансфере лично заинтересован президент клуба Пабло Лонгория.
В прошлом сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.