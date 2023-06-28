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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Марсель» хочет приобрести полузащитника «Зенита»

Французский «Марсель» проявляет интерес к подписанию игрока «Зенита» Клаудиньо.

Зенит
Марсель
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Марселя», сообщает французское издание Foot221.

По данным источника, Клаудиньо входит в сферу интересов «Марселя». В трансфере лично заинтересован президент клуба Пабло Лонгория.

В прошлом сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.

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