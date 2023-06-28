Источник: «Марсель» хочет приобрести полузащитника «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Марселя», сообщает французское издание Foot221 .

По данным источника, Клаудиньо входит в сферу интересов «Марселя». В трансфере лично заинтересован президент клуба Пабло Лонгория.